Mattarella sul Meeting di Rimini | essenziale è rimettere al centro la persona

(Di martedì 20 agosto 2024)suldi: “alla”. Al via oggi la 45^ edizione Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Presidente della Fondazioneper l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, un messaggio in occasione della 45^ edizione. I lavori delprendono il via oggi, 20 agosto, e proseguiranno fino al giorno 25. Ha detto: “Il tema di questa edizione esprime le radici culturali delproponendo uno sguardo aperto alle straordinarie trasformazioni che stiamo vivendo. Si vuole ricercare l’proprio mentre i flussi globali delle informazioni diventano fiumi in piena, mentre le tecnoscienze ci mostrano soluzioni fino a ieri inimmaginabili, mentre le opportunità offerte ai singoli ripropongono la fallace lusinga dell’onnipotenza dell’uomo.