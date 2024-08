La questione Lukaku richiede pazienza…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024), soprattutto dopo la disfatta di Verona, sta diventando ancor di più il tormentone di questo inizio stagione. Il Corriere dello Sport è tornato sulla trattativa tra Napoli e Chelsea. Gli inglesi non recedono dai 40 milioni richiesti per lasciar partire l’attaccante belga. Il Napoli, a sua volta, sembra rimaner fermo sui 30. Vedremo come si evolverà l’ormai annosa vicenda., il punto del CDS Così il Corriere dello Sport: “Il giorno dopo il tracollo di Verona per 3-0, Antonio Conte e il direttore sportivo Manna hanno pranzato insieme a Napoli, nel loro giorno libero anche e soprattutto per affrontare il discorso spinoso del mercato in entrata. Di fatto il presidente De Laurentiis si è speso molto per accontentare il tecnico leccese, spendendo fin qui oltre 80 milioni di euro a fronte di una dozzina di incassi.