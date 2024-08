La piccola barca di laguna dove fare l' aperitivo al tramonto con i frutti di mare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) Maranore (Udine) è un borghetto all’ombra di una torre millenaria, un centro storico medievale d’impronta veneziana attraversato da una lunga strada – via Sinodo – e strette calli a spina di pesce. Insomma, un’oasi di grazia e pace ad appena 30 chilometri da Trieste e dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Qui l’identità profonda, verace, autentica del borgo è costruita sulla pesca. A Marano sono tutti (si fa per dire) pescatori: di fasolari, di cuori di, vongole, gamberetti, orate; in autunno poi si pescano anguille, branzini e granchi verdi (prossimi alla muta). Alla scoperta della«È il momento in cui catturiamo le moleche, ottime fritte», racconta Tiziano Ghenda, pescatore. È il suo collega Robi Zentilin, insieme alla moglie Joy, che ci porta a pescare fasolari e ci racconta come si vive e si resiste trae terra.