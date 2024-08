Intervista a Stefano Pilati | Il presente è la mia musa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024)appartiene a quella minoranza di designer che si è avventurata fuori dalla propria zona di comfort. Dopo aver lavorato per più di 30 anni per grandi nomi come Giorgio Armani, Prada, Saint Laurent e Zegna, dal 2017 ha lanciato Random Identities, un progetto indipendente che gli consente finalmente di essere libero. Arrivato all’apice della carriera, si è sfilato dalle dinamiche del sistema moda e ha dato vita a un marchio, dove non esiste differenza tra capi da uomo e da donna, e che racchiude la sua idea di business, in cui show e operazioni di marketing sono sostituiti da un contatto diretto con il cliente finale.non ama concedere interviste, si tiene lontano dai riflettori e preferisce che a parlare siano i suoi abiti.