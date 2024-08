Il Cas resta ancora in sospeso L’acquedotto privato non basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi (era presente anche il viceprefetto aggiunto Mattia Capecchi), non c’èuna decisione ufficiale a proposito della realizzazione, o meno, del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) all’interno dell’ex hotel Montemorello in via Miramonti, territorio collinare di Sesto ma in pratica confinante con Vaglia. Il problema più evidente per la sede ipotizzata è legato all’approvvigionamento idrico visto che in zona esiste solo un acquedotto, gestito dal Consorzio Cogemo, che non sarebbe in grado di garantire la fornitura d’acqua sufficiente per i residenti e per gli ospiti del Cas. Cosa, questa, su cui hanno puntato, dopo l’incontro, anche i Comuni di Sesto e Vaglia.