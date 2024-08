Giuni Russo il occasione del ventennale della morte parla la sua ultima fidanzata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) Il prossimo 14 settembre ricorrerà l’anniversario deldi, storica interprete queer che vivrà nei nostri ricordi per sempre grazie alle sue hit Alghero e Un’Estate Al Mare.si è spenta nel 2004 a soli 51 anni in seguito a un tumore allo stomaco e gli ultimi 36 anni di vita li ha vissuti con Maria Antonietta Sisini, musicista e sua compagna di vita. Proprio quest’ha voluto ricordare l’amata compagna fra le pagine del CorriereSera. “Nel 1968 suonavo la domenica pomeriggio al dancing Diomede. Ed è lì che ho incontrato. Lei era venuta con amici a ballare. Aveva già una certa notorietà (Castrocaro, Sanremo). A un certo punto chiesero adi cantare. Lei salì sul palco, le passai la chitarra e intonò Chain Of Fools di Aretha Franklin”. E ancora: “era una professionista. Ma libera.