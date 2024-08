Giovane di 23 anni semina il panico a Roma con una mazza da golf

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024), Primavalle, Lazio, Carabinieri, denuncia, armi, sicurezza – Denunciato un 23enne a Primavalle, fermato dai carabinieri con unadae una bottiglia di alcol. Nella serata di ieri, 19 agosto, undi 23ha scatenato ilnel quartiere Primavalle di. Armato di unadae con una bottiglia di superalcolico nell’altra mano, si aggirava per via di Torrevecchia, destando preoccupazione tra i residenti. A seguito di numerose segnalazioni, i Carabinieri della stazione diMontespaccato sono intervenuti prontamente, riuscendo a rintracciare il ragazzo, unno, e a fermarlo. L’arma impropria è stata sequestrata, e il 23enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.