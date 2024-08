Formazioni ufficiali Bodo Glimt-Stella Rossa andata playoff Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Ledi, gara dideidi. Promette spettacolo il confronto di scena in Norvegia, dove i padroni di casa reduci dal passaggio del turno contro il Jagiellonia affrontano i campioni di Serbia, esentati dai turni precedenti. Ilscenderà in campo con i favori del pronostico, consapevole di dover fare il massimo per garantirsi una chance al ritorno nella bolgia di Belgrado. Calcio d’inizio alle 21:00: di seguito le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.