Energia termica e fenomeni violenti | naufragio l' analisi di Mario Tozzi

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono ricominciate in mattinata le ricerche dei sei dispersi - tre uomini e tre donne - deldel veliero Bayesian, affondato all'alba di lunedì 19 agosto a Porticello (in provincia di Palermo). Le squadre di speleo-sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivate da Roma, Sassari e Cagliari, hanno ripreso le ispezioni del relitto che si trova adagiato a una profondità di circa 50 metri. Una tragedia, questa, di cui si discute con amarezza e dispiacere. Gli esperti, oltre a provare a capire il motivo per cui una tromba d'aria ha fatto colare a picco il natante, cercano anche di insistere sull'emergenza del cambiamento climatico. Tra questi, geologo e apprezzato divulgatore scientifico.