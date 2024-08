Due eserciti all’attacco Ucraini nel Kursk russi nel Donetsk | Zelensky voleva carte per trattare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’Ucraina è da 13 giorni all’offensiva neldove rinforza le proprie posizioni e punta a controllare l’intera area a sud del fiume Seym. Dal loro canto iproseguono la lenta, costosa ma per ora inarrestabile avanzata nel Lugansk, dove hanno preso un altro villaggio – Zalisne, vicino a Toresk – a 51 chilometri in linea d’aria da Pokrovsk, ma un’altra colonna è Zavitne che dista appena 22 chilometri in linea d’aria dal centro città. Per questo il governatore ucraino della regione ha ordinato l’evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini dando loro "una o due settimane di tempo". È una immagine speculare a quello che vediamo nel, ina, dove gli evacuati sono 121mila. Su questo doppio fronte abbiamo sentito il generale Luigi Chiapperini, storico ex comandante del reggimento Lagunari e poi della brigata bersaglieri Garibaldi.