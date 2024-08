Dopo J-Lo e Morata non sembra un caso Barbareschi psicologo di coppia | il nuovo show su Rai 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nonunl'arrivo in televisione di questa ondata di trasmissioni che si pongono l'obiettivo di riappiccicare le coppie in crisi e tentate di riportare l'armonia nelle relazioni scricchiolanti. Se leggiamo le cronache rosa, infatti, avremmo sicuramente notato l'epidemia di separazioni illustri e anche un po' incredibili, come quella tra Ben Afflect e Jennifer Lopez il cui matrimonio è durato un solo anno o come quella di Alvaroe Alice Campello, che tubavano sui social fino a dieci minuti prima di annunciare la separazione. La tvaver fiutato questa tendenza (che non coinvolge solo vip ma anche persone comuni) e infatti propone una serie di programmi sul tema dell'amore. Sul piano dell'Auditel la scelta è strategica.