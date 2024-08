Come portare i fiori tra i capelli ispirandosi a Sarah Jessica Parker e non solo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L'usanza ditra iè una tradizione molto antica e ricorrente in diverse culture ed è stata adottata da molte celebrità, in passato e in tempi più recenti,un accessorio di moda sofisticato e simbolico. Questa scelta estetica ha attraversato le epoche e i contesti, divenendo parte integrante del look di alcune star in occasioni formali o durante eventi pubblici. Dive Frida Kahlo, icona dell'arte messicana, è celebre per i suoi ritratti in cui spesso si mostra contra igarofani, margherite o rose, posizionandoli sulla sua testaelementi singoli o intrecciati in colorate coroncine. Billie Holiday, celebre cantante jazz degli anni '40 e '50, è nota per aver spesso portato gardenie tra idurante le sue esibizioni.