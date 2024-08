Come chiamano mia moglie | William perde la testa con Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il principeavrebbe perso definitivamente la pazienza col fratelloe suaMarkle. Il motivo lo svelano fonti vicine a Buckingham Palace: il futuro re d'Inghilterra, in particolare, non sopporterebbe che i duchi di Sussex continuino a chiamare laKate e non Catherine, che è il suo nome di battesimo. In ogni caso, già da tempo la principessa del Galles preferirebbe essere chiamata col suo nome di battesimo e non più con il soprannome con cui tutti da sempre la conoscono. Questa sua preferenza sarebbe emersa dopo il matrimonio connel 2011. Dunque, non è certo una decisione recente. Nonostante questo,si ostinerebbero a chiamarla Kate, non rispettando così la sua volontà. L'avrebbero chiamata col soprannome anche quando le hanno scritto gli auguri di una pronta guarigione dopo l'annuncio del tumore.