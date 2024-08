Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Shijiazhuang, 20 ago – (Xinhua) – Operai assemblano pezzi in una fabbrica dipernella contea di, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 19 agosto 2024. Negli ultimi anni, soprannominata la “citta’ delleper”, ha compiuto grandi sforzi per incrementare le sue attivita’ nel relativo. I prodotti sono stati venduti in oltre 60 Paesi e regioni, tra cui Russia, Gran Bretagna, Kazakistan e Tailandia. Il fatturato annuo delle aziende della contea nelammonta a 30 miliardi di yuan (circa 4,20 miliardi di dollari). (Xin) Agenzia Xinhua