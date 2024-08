Chiesa sogno di fine estate o di… Gennaio? Gli scenari in casa Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Federicolascerà la Juventus, ma a dieci giorni dalla chiusura del mercato non ha ancora una sistemazione. L’rimane allastra. CILIEGINA – La realtà insi chiama Tomas Palacios, ma il, quello dio addirittura di inizio, potrebbe chiamarsi Federico. Il club nerazzurro nelle prossime ore definirà l’arrivo del giovane difensore argentino. I dirigenti dell’Independiente Rivadavia sono attesi in Italia, per chiudere l’operazione. Simone Inzaghi presto potrà abbracciare il quarto vero acquisto del mercato nerazzurro, dopo Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Nell’immaginario di mister e dirigenza, Palacios dovrà fare le veci del vice Alessandro Bastoni. Un ultimo tassello per completare la rosa. Ma affinché completamento faccia rima con miglioramento, all’servirà anche un nuovo attaccante.