Banane ecco come vengono prodotte veramente Un video mostra il loro lato oscuro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Brutte notizia per gli amanti delle. Considerato uno dei frutti più sani e genuini, ora unarriva a sconvolgere ogni certezza.? Facili da trasportare, ricche di potassio, sono perfette per uno spuntino veloce o per arricchire la dieta degli sportivi. Oltre al potassio per cui sono famose, possiedono anche tanta vitamina C, vitamina B6 e fibre. Sabina Sante, farmacista e esperta in nutrizione, ha postato sul suo profilo Instagram unche svela i retroscena della produzione dellendo il“. Nelsi vede chiaramentenei processi produttivi su scala internazionale (è banale sottolinearlo, ma in Italia il frutto viene importato dato che non cresce) letrattate con una serie di sostanze chimiche: pesticidi, fungicidi e agenti di maturazione.