Baby gang in metrò Catenina strappata Poi la cattura in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladal collo in una manciata di secondi sulle scale verso la banchina della metropolitana Duomo, linea rossa. Poi la fuga oltre i tornelli, fino in. Inseguiti dalla vittima. Due dei tre rapinatori non sono andati lontano: marocchini, irregolari e senza documenti, sono statiti dalla polizia e in un primo momento hanno dichiarato di essere minorenni. Ma l’esame osseo ha rivelato la maggiore età. Quindi è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Il terzo malvivente, invece, è riuscito a scappare. I tre hanno puntato la loro preda poco prima delle 23 di venerdì 16 agosto: un ragazzo di 21 anni che stava scendendo ininsieme a una sua amica. E lo hanno subito aggredito.