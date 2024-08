Atletica | Marcell Jacobs in gara anche in Polonia e Svizzera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) “Le prossime sfide sono alle porte, e sono pronto a viverle al massimo! 25 agosto: Silesia – Diamond League. 30 agosto: Roma – Golden Gala (Diamond League). 9 settembre: Bellinzona – Galà dei Castelli”. Con un post sui social,fa il punto sui suoi programmi immediati, ufficializzando la propria presenza non solo al Golden Gala, maai meeting ine in. “Non vedo l’ora di scendere in pista e dare tutto. So che sarete con me, e questo mi dà una forza incredibile. Il meglio deve ancora venire! LET’S GO!”, aggiunge l’olimpionico di Tokyo che, nelladei 100 della riunione romana, condividerà la pista con tre sprinter che hanno partecipato alla finale dell’Olimpiade di Parigi.