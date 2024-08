Arianna Meloni furiosa | Sono due anni che cercano di gettarmi fango addosso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024), sorella della presidente del Consiglio Giorgia, interviene pubblicamente per rispondere alle accuse che la vedono al centro di un possibile coinvolgimento in traffico d’influenze. Lo fa in una giornata cruciale, mentre è in Puglia, alla masseria Beneficio, pronta a partire per Roma e poi per la Sardegna. Le accuse e la difesa di, primogenita della famiglia e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, sottolinea come da tempo sia bersaglio di attacchi intensificati durante la campagna delle Europee. Le voci la dipingono presente in tutte le riunioni e le cabine di regia dove si decidono le nomine importanti, dalla Rai alle Ferrovie.respinge con forza queste accuse, definendole frutto di una narrazione orchestrata per delegittimarla.