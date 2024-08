WTA Cleveland 2024 Lucia Bronzetti battuta all’esordio ad Arantxa Rus in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024)esce di scenanel Tennis in the Land, torneo di categoria WTA 250 scattato a, in Ohio: l’azzurra vienenel primo turno sul cemento dell’Ohio dalla neerlandeseRus, la quale si impone per 6-3 7-6 (4) in due ore e tre minuti di gioco ed affronterà agli ottavi la vincente di Tomova-Davis. Nel primo set l’azzurra manca un break point in apertura, poi nel secondo game èa dover annullare una palla break, ma ai vantaggi l’italiana cede il servizio. Rus si porta sul 3-0 non pesante, poi i successivi quattro giochi vengono tutti vinti in risposta, e lo score recita 5-2 per la neerlandese.cancella due set point nell’ottavo gioco e trova il 3-5, ma nel nono game la neerlandese tiene laa trenta e chiude sul 6-3 dopo 50 minuti.