Volley serie B 4 Torri ecco Rossatti | Società pronta al salto

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tra i numerosi colpi di mercato della 4, spicca senza dubbio Federico. Lo schiacciatore classe 1994 proveniente dalla Stadium Mirandola non ha bisogno di tante presentazioni: le ultime cinque stagioni le ha disputate inA3, ma nella sua carriera figurano anche esperienze in Superlega a Castellana Grotte, in A2 a Reggio Emilia e nel massimo campionato della Svizzera. "Dopo tanti anni in giro per l’Italia avevo voglia di avvicinarmi a casa, attraverso un progetto in linea con le mie esigenze a prescindere dalla categoria – confessa–. Mi sono sposato da poco, e curiosamente ho raggiunto l’intesa con la 4durante il viaggio di nozze a Bali! Viviamo a Spilamberto, e considerando che ormai nella nostra regione non ci sono piùdiA3, Ferrara rappresenta la soluzione ideale".