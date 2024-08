Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 19 AGOSTOORE 16.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TSNGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE DOVE SI RALLENTA PER L'INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAVOUR E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA PRAGA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A MARINA DI ARDEA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA TRA VIALE MARINO E LARGO NUOVA CALIFORNIA DIREZIONE