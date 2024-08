Vi presento Joe Black | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 agosto 2024) ViJoe: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, 19 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda ViJoedel 1998 diretto da Martin Brest, remake deldel 1934 La morte in vacanza, già precedentemente riproposto nel 1971 con lo stesso nome dell’originale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama William “Bill” Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che hadalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto. Quest’ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all’amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé. La Morte viene presentata da Bill alla famiglia come Joee piace a tutti.