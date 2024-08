Summer nights 2024 Ha chiuso Tiromancino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) La band romana dei ’’ ha concluso, sabato sera, gli appuntamenti del cartellone delle eal Brugnato 5Terre Outlet Village. Il gruppo, fondato e guidato da Federico Zampaglione, che ha firmato canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come “Per me è importante”, “La descrizione di un attimo” e “Due destini”, si è raccontato al microfono di Laura Basile, voce di Radio Number One, in un’intervista che ha toccato i momenti più significativi della loro carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 25 agosto alle 21. Iè presente sulle scene dal 1989 e durante la lunga attività la band (che ha via via cambiato i componenti, tranne il fondatore) ha pubblicato numerosi album. Nel 2000 con il singolo ‘Strade’ conquista il secondo posto nella sezione ‘Nuove proposte’ di Sanremo.