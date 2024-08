Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bruttissime notizie: undura 52ma 52non equiad undi. Vediamo cosa sta succedendo. La matematica non è un’opinione e undura sempre 52. Eppure non sempre 52equiad un. Non quando parliamo die, quindi, di pensioni. l’ennesimaper i lavoratori è stata confermata dall’Inps. Molti credono di vare un certo numero di anni di contribuzione mentre, a conti fatti, ne hmolti di meno. Forse dovrai lavorare ancora molto a lungo e non lo sai/Cityrumors.itE iben sappiamo, sono il fattore più importante quando si parla di pensione. Sono importanti sia ai fini dell’importo dell’assegno previdenziale che andremo a ricevere ogni mese.