Roma Dybala accende la luce a Cagliari | primo per passaggi chiave in 25 minuti di gioco

(Di lunedì 19 agosto 2024) Daniele De Rossi l’ha definita “scelta tecnica”, ma è evidente che dietro l’esclusione di Paulodall’11 titolare dici fosse molto altro. L’argentino è accostato ormai da giorni ad un futuro in Arabia Saudita e all’esordio in campionato, all’Unipol Domus, è sceso in campo solamente al 69? per prendere il posto di Zalewski. Il risultato non è cambiato e le due squadre sono tornate a casa con lo 0-0, ma se c’è un giocatore che dalla panchina ha acceso lae dato uno scossone al match quello è stato proprio Paulo. La sua partita è iniziata con un fallo conquistato a limite dell’area e con una punizione battuta sulla barriera. L’occasione più grande a disposizione dellal’ha creata lui: cross al bacio per Dovbyk e colpo di testa sulla traversa del centravanti ucraino.