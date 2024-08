Previsioni meteo l’estate non è finita | temporali e nubifragi ancora per qualche giorno poi torna il gran caldo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 agosto 2024)per, poiil: leva in pausa per, ma ilpotrebbere già da giovedì: è quanto emerge dalle ultime. Dopo ie iregistrati nel weekend suparte d’Italia, l’instabilità proseguirà almeno fino a mercoledì suparte dello Stivale. La situazione dovrebbe iniziare a cambiare già da giovedì 22 quando l’anticiclone ritroverà stabilità portando le temperature stagionali di nuovo sopra la media. Se leverranno confermate, il fine settimana sarà rovente in particolar modo al Centro-Sud, mentre il Nord potrebbe essere interessato da una nuova perturbazione.