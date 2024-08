Pisa 37enne in bici muore dopo essere stato schiacciato da un autobus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una persona incletta è mortastata travolta da un. L’incidente è avvenuto a Vicono, in provincia di. La vittima aveva 37 anni ed era originaria di Bientina. L’incidente è avvenuto attorno alle 9 del 19 agosto in via Orsini, a Cucigliana, una frazione di Vicono. Secondo le prime ricostruzioni, in prossimità di una curva, il bus avrebbe stretto la traiettoria travolgendo il ciclista alla sua destra. Ilè poi caduto per l’impatto e finito sotto le ruote del pullman. Inutili i soccorsi del 118, la dinamica dell’incidente è tutt’ora al vaglio degli inquirenti. L'articoloinda unproviene da Il Fatto Quotidiano.