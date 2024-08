Nona edizione della Moscato di Scanzo Trail!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Domenica 8 settembre, nell’ambitoFesta deldi, torna anche la gara ormai diventata una ‘classica’ di fine estate e non solo! Ladi! I sentieri e le vigne dirosciate (BG), sedepiù piccola DOCG d’Italia produttrice del prelibatodi, faranno ancora una volta da cornice a questache sarà nuovamente prova unica del campionato nazionale di urbanCSEN Outdoor, distanza Half Marathon. Il percorso, di 21km con dislivello positivo di ca. 900m, prevede come al solito passaggi suggestivi luoghi altrimenti inaccessibili: le vigne delle aziendeStrada deldie dei sapori scanzesi che – come ogni anno – apriranno le loro porte alla gara.