Lega Ardea | avviata la procedura d’espulsione per il consigliere Franco Marcucci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – A quanto si apprende, è stataladi espulsione dallapercomunale di, alle porte di Roma. Lo riferiscono fonti del partito., si spiega, è considerato vicino alregionale Giuseppe Cangemi, un passato nella, oggi in Forza Italia. Alcune notizie stampa hanno accostatoad ambienti poco chiari. Fonti dellaspiegano che ladi espulsione è stataper incompatibilità con lo Statuto e i principi fondativi del movimento. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.