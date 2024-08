La Rai e il partito di Putin La versione di Cicchitto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) A mio avviso Stefania Battistini con il suo operatore Simone Traini ha fatto una grande operazione giornalistica di cui le va dato merito. Però nel settore vige il principio di due pesi e due misure. Se avesse fatto un colpo giornalistico dello stesso tipo nei confronti degli americani e degli israeliani tutti in piedi ad applaudire. L’ha fatto nei confronti dei russi e quindi tipi come Ruotolo l’hanno attaccata. In ogni caso non ci ha convinto per niente il comportamento della Rai: aveva un senso metterla in sicurezza facendola ritornare in Ucraina, invece è stata costretta dai vertici Rai a rientrare in Italia: Roberto Sergio e Giampaolo Rossi hanno dato prova di servilismo nei confronti dei russi. L’onore delle armi al direttore del Tg1 Chiocci che essendo anche lui un giornalista che fa scoop voleva appunto mantenere la sua equipe in Ucraina e non farla ritornare in Italia.