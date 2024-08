Juventus | 12 giorni per 3 colpi e 6 cessioni Da Koopmeiners a Chiesa il punto caso per caso|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-18 23:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: NICO GONZALEZ Yildiz ha preso la 10,è fuori rosa e allora nell’altro lato dell’attacco bianconero accanto a Vlahovic chi ci giocherà? Weah è l’uomo usato oggi, ma Thiago Motta vorrebbe un esterno con caratteristiche diverse. Nel corso dell’estate ne sono sfumati tanti, da Felipe Anderson fino a Sancho, Greenwood e anche Adeyemi. Soulé è stato sacrificato sull’altare del bilancio, ma ora serve un innesto di primissimo piano e il nome più caldo resta quello di Nico Gonzalez, non anon convocato dalla Fiorentina che non lo ha neanche iscritto nelle liste della Serie A. Neanche a dirlo anche qui l’Atalanta si è inserita in corsa e l’addio di Lookman complica anche questa pista.