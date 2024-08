Istruzione | Santangelo maggiore attenzione per fascia d’età 0-6 anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'Aquila - La Regione Abruzzo nei giorni scorsi, su impulso dell’assessore regionale allaRoberto, ha costituito un Gruppo di Lavoro che si occuperà della stesura della nuova legge regionale sul sistema integrato di educazione e0-6. “È la prima volta che la Regione si attiva concretamente per adeguare tale normativa. La legge regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia – dichiara– risale al 2000 ed è da ritenersi oramai datata, tenendo conto anche dell’evoluzione della normativa nazionale.