Intossicati aumentano i casi | sospetti su pesce da asporto avariato

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero arrivate ad almeno 50 le persone, anche minori, che dal giorno di Ferragosto ad ora sono stati costretti a far ricorso alle cure dell’Ospedale Frangipale di Ariano Irpino perchè colpiti da sintomi chiaramente riconducibile ad una intossicazione alimentare. Intanto sarebbe stato trovato il filo di congiunzione tra le persone che si sono sentite male: tutte riferiscono di essersi sentite male dopo aver mangiato deldaacquistato in un noto e stimato ristorante dell’arianese. In particolare sarebbe stata una insalata di mare a generare sintomi quali vomiti, diarrea, capogiri, in alcunianche collassi. Più “fortunati” altre persone che hanno accusato sintomi più lievi e per loro non c’è stato bisogno di andare in ospedale, ma si stanno curando in casa seguendo le indicazioni dei medici di base.