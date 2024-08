In Sicilia c' è una piccola azienda che coltiva oltre 200 piante aromatiche dove si può esercitare l' olfatto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) Su una collina che sovrasta il mare di Sampieri, vicino Scicli, in provincia di Ragusa,venti anni fa, grazie all’amore per la terra iblea e alla passione per le erbe officinali edi Enrico Russino e della sua famiglia è nata l’agricola Gli Aromi Sicily. Qui si producono e commercializzanoduecento diverse varietà di erbee officinali della costa sud estna e di diverse parti del mondo, come santoreggia, finocchietto selvatico, timo, salvia, o la pianta del cappero che continua ad essere il punto di forza dell’, perché rappresenta il senso più profondo del legame con la terra di