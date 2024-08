Il nome di Conte è stato solo un grande colpo di scena serviva a placare l’ira dei tifosi Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildiundidei) Scrivesull’edizione napoletana di Repubblica:va assolto e ringraziato per il suo inconsapevole contributo. Ha dimostrato che non esistono uomini e miracoli, in un calcio ancorato a logiche, tradizioni, comportamenti consolidati. Èpurtroppo l’unico a non capire che il Napoli è rifondatosu un, purtroppo il suo. Non su un programma concreto e tempestivo. Si è fidato del suo carisma, di sistemare allenamenti energici nel ritiro, nell’eccellente preparazione atletica. Ma non bastava se si registra un mercato di confuso andirivieni. Il valore di Antoniomeritava rispetto, quindi chiarezza. Il progetto si è invece arenato nell’utopia di un’improbabile sostituzione di bomber. Via il venticinquenne Osimhen ecco il maturo Lukaku.