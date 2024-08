Calciomercato Cosenza che colpo dal Genoa! Superata la concorrenza della Salernitana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un gol di Tommaso D’Orazio ha permesso aldi conquistare tre punti importanti all’esordio nel campionato di Serie B: la gara contro la corazzata Cremonese si è conclusa sul risultato di 1-0. La dirigenza continua a muoversi suled è in arrivo un innesto importante. Il club rossoblù ha superato lanella corsa all’attaccante Andrea Favilli. Ilha raggiunto l’accordo con ile anche il calciatore ha dato il via libera al trasferimento. Chi è Andrea Favilli Andrea Favilli è un attaccante classe 1997. E’ una prima punta agile e forte fisicamente. All’occorrenza si è disimpegnato anche da seconda punta e da trequartista. In carriera ha indossato anche le maglie di Ascoli, Verona, Monza e Ternana. L'articolo, chedallaCalcioWeb.