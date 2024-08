Calcio Biagio Nazzaro Chiaravalle-Ancona | le dichiarazioni dei mister Bedetti e Gadda

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Al termine dell’amichevole di ieri al Comunale ditrae SSC, ledei due allenatori. Due formazioni ancora in crescita e costruzione, con ancora molto da dimostrare ma con tanta voglia di fare., 19 agosto 2024 – Penultimo allenamento congiunto quello delle due formazioni affrontatesi ieri al Conunale di(leggi qui). Altra occasione proficua per mettersi alla prova, testare le proprie abilità e allo stesso tempo cercare di smussare quegli spigoli ancora persistenti. Chi da una parte, chi dall’altra. E questo lo sanno bene i due allenatori Massimoper l’e Danieleper la. In maniera onesta e sincera, nel post gara esprimono le loro considerazioni facendo il punto delle rispettive situazioni.