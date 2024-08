Bracigliano Gruppo Radici sul problema roghi | risorse a tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) “E’ giunto il momento di agire, per l’incolumità, per lae per il rispetto in generale delle regole del vivere civile”. Ad affermarlo sono i Consiglieri del”, che fanno quadrato sulla necessità di attuare un deciso ed efficace piano antincendio in grado di coinvolgere tutti i competenti organismi istituzionali. “Dallo scorso mese di luglio ad oggi – ricordano i Consiglieri di “” – abbiamo assistito al triste e diffuso fenomeno degli incendi boschivi, che hanno devastato ettari di terreno pedemontano nei territoriValle dell’Irno. Crediamo che, a parte isolati e poco frequenti eventi di autocombustione dovuti dal caldo eccessivo, dietro a questipossa esserci la mano di piromani senza scrupoli, che vanno assolutamente individuati e fermati”.