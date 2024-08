Blitz della Polizia Locale nel parco di Monte Mario a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Controllate 15 persone di nazionalità romena durante il sopralluogo; in arrivo operazioni di bonifica. Si è concluso con l’identificazione di 15 persone, tutte di nazionalità romena, ildiCapitale all’interno deldi. L’operazione, svolta nella mattinata del 19 agosto, ha visto la collaborazione degli agenti con gli operatoriSala Operativa del Dipartimento delle Politiche Sociali. L’intervento rientra in una serie di controlli già avviati nelle settimane precedenti e si è concentrato principalmente sulla parte superiore del. Durante l’ispezione, non è stato rilevato alcun minore tra i presenti. Nei prossimi giorni, sono programmate ulteriori verifiche finalizzate alla pulizia e alla bonifica dell’area.