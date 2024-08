ATP Cincinnati incognita fisico per Sinner Finale con Tiafoe dopo 3 ore di battaglia con Zverev | recupero da valutare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una sfida contro se stesso. Jannik, non prima delle 00.00 italiane di martedì 20 agosto, affronterà l’americano Francesnelladel Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio, sarà per entrambi la prima volta nell’atto conclusivo di questo evento e gli spunti sono decisamente interessanti. Se si dovessero fare delle analisi in valore assoluto,è favorito per il tennis di cui è capace di esprimere e la classifica mondiale. La vittoria contro Alexander, da questo punto di vista, può aver dato un’ulteriore iniezione di fiducia al pusterese, tenuto conto di cosa rappresentasse la partita contro il tedesco in semi. Un’affermazione sofferta,oltre tre ore di gioco, in cui Jannik ci ha messo il cuore oltre la classe. Tuttavia, la veradi questa sfida è nello statusdel nostro portacolori.