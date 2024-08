Un prestito Giovane per la prima squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Rinforzo, di nome e di fatto, per la Carrarese che ha prelevato inannuale dall’Atalanta Samuel, centrocampista classe 2023. Il ventunenne di Lugo ha già un anno di serie B sulle spalle ad Ascoli dove ha collezionato in totale 33 presenze. Nel 2003 ha preso parte all’entusiasmante spedizione mondiale di Nunziata, con la maglia della Nazionale Under 20, fermatasi solo in finale contro l’Uruguay.è un mediano "box to box" capace di grandi accelerazioni palla al piede ma anche bravo ad interdire. La sua duttilità gli permette di sapersi disimpegnare all’occorrenza anche in difesa. "Ringrazio tutti per l’accoglienza – le prime parole del nuovo acquisto - Sono molto felice di essere a Carrara in una piazza storica ed entusiasmante.