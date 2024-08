Ultim’ora Verstappen rivelazione a sorpresa | l’annuncio lascia basiti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024)da parte di Maxtuttie spiazza tifosi e appassionati della Formula 1 La Formula 1 2024 tornerà nel prossimo weekend e vedrà Maxcorrere in casa nel Gran Premio d’Olanda. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo quattro gare in cui non è riuscito a fare bottino pieno. Le prove libere diranno che ritmo può tenere la Red Bull, che nelle ultime settimane sta andando meno veloce della McLaren, che tuttavia non è riuscita a sfruttare il vantaggio. Ladi(LaPresse) Ilveggente.itSarà molto interessante capire comegestirà l’assalto di Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Anche perché finora non ha potuto contare sull’apporto di Sergio Perez, come invece era successo all’inizio della stagione.