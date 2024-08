Tamberi investito dall’odio social | Ferma questa recita stucchevole La madre | non sanno quanto soffre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ancona, 18 agosto 2024 – Il potere di avere un cellulare in mano. Fa credere di poter dire e scrivere ciò che si vuole, senza lasciare traccia. C’è chi ne abusa per lodarsi e autocommiserarsi. E c’è chi invece dà libero sfogo alle proprie frustrazioni. Ne sa qualcosa Gimboche, fino a prova contraria nella sua carriera di atleta ha vinto tutto. A Parigi è andata indubbiamente male. E può anche darsi che Gimbo abbia anche esagerato un po’ nel fare la cronaca dei suoi malanni minuto per minuto su suoi profili Facebook e Instagram. Ma l’odionon è mai giustificabile.in questi giorni è stato letteralmente massacrato. Gliene hanno dette di tutti i colori. Al punto che a qualcuno è persino venuto in mente di chiedersi senon sia un campione costruito, a misura di. Basta aprire l’ultimo post dell’atleta su Instagram.