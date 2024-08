Serie B Interregionale la nuova era per il team di Cuzzani New Flying Balls Cortese scalpita | Voglio riabbracciare i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) È l’epoca della Restaurazione in casa dei Newdel presidente Paolo, che dopo la scelta di essere ricollocati in Ba chiusura dello storico ciclo di 6 anni nel terzo campionato italiano, sta preparando il terreno per la stagione 2024/2025: quella della spending review del club e di obiettivi più ambiziosi della salvezza. Così dopo la clamorosa permanenza in B Nazionale ottenuta pochi mesi fa, con un coup de théâtre che ha portato la firma di coach Augusto Conti, gli ozzanesi hanno optato per un passo indietro nella graduatoria dei campionati, scegliendo tuttavia di ripartire da un pezzo da novanta come coach Matteo Lolli, curriculum di prestigio e carisma da vendere. Che per una piazza calda come Ozzano è senz’altro un’arma in più per far fronte a un’annata che sarà dispendiosa sotto tanti punti di vista.