Nomine | Scurria ' infangare Arianna Meloni meschino attacco al Governo'

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - “, responsabile della segreteria politica segretaria di Fdi e sorella del presidente del Consiglio, non è altro che unall'azione die al voto legittimo di milioni di italiani che hanno scelto democraticamente da chi essere rappresentati". Lo afferma Marco, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. "L'editoriale di Sallusti -aggiunge- ripropone il metodo definito Palamara, il quale non è mai stato affrontato fino in fondo, sia dalla politica che dalla giustizia italiana. Teoremi costruiti ad arte per danneggiare una persona e una parte politica, senza nessun tipo di prove e senza riscontri, per attaccare in questo caso la presidente del Consiglio Giorgia".