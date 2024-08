Nel secondo tempo il Napoli era come un turista che a Napoli mangia la pizza di Briatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Verona-3-0 in sette punti 1) La divisa interamente bianca era un chiaro voto per richiedere un centravanti alla Madonna dell’arco. Ne paghiamo uno dieci milioni per stare con i piedi sotto la tavola are l’anguria. 2) Lenti, macchinosi e prevedibili. Kvara se ne divora uno poi esce e con lui gli unici piedi in campo. 3) Nelabbiamo avuto la stessa percezione che ha unndo ladi. Non èla raccontano. È molto peggio. Uno a zero. 4) Quando Conte si è girato in panchina per provare a cambiare qualcosa, si è accorto che li ha mandati via tutti. C’erano solo gli avanzi 5) a proposito Juan Jesus titolare ancora una volta, mette in discussione l’efficacia di ogni lazopranzolo. Mosquera (chi è) ? Fa doppietta. 6) Zanetti non credeva ai suoi occhi. Ha trovato tutto ciò che cercava. Una squadra di Subbuteo.