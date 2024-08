Milan-Torino 2-2 il Diavolo si salva in extremis

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranell’anticipo serale della prima giornata di Serie A, disputato oggi 17 agoso allo stadio ‘Meazza’ del capoluogo lombardo. Doppio vantaggio granata con l’autorete di Thiaw al 30? e il gol di Zapata al 68? a cui rispondono Morata all’89’, a segno all’esordio in maglia rossonera e Okafor al 95?. La squadra di casa parte con il piede schiacciato sull’acceleratore e al 6? ci prova Leao di sinistro: tiro deviato in angolo. Sul corner Thiaw stacca e la difesa granatapoco prima della linea di porta, sulla ribattuta prova a coordinarsi Leao da pochi passi ma in precario equilibrio e la conclusione finisce alta. Al quarto d’ora il nuovo capitano delZapata ci prova con un destro forte dal limite, defilato sulla sinistra e mirando il primo palo di Maignan: la palla è larga non di molto.