L’Etna ribolle di lava e di energia A muntagna viva soffio divino | madre e simbolo di un popolo

(Di domenica 18 agosto 2024) A “”, come la chiamano i catanesi, sta mettendo a dura prova i nervi degli abitanti che vivono alle pendici del vulcano attivo più alto d’Europa. Cenere in abbondanza, esplosioni, fontane di, una attività piroplastica che non si vedeva da anni:, come accada da secoli, died, modifica il proprio profilo, si eleva verso il cielo e si tuffa nel mare, in una combinazione estetica e paesaggistica con pochi eguali al mondo. L’aeroporto della Città viene chiuso durante le fasi più violente dei fenomeni, causando, come la cenere, enormi disagi agli indigeni e ai turisti, forse più ammirati che impauriti da questo spettacolo. Eppure il vulcano, a, è lì da secoli, ha forgiato popolazioni e condizionato l’economia del territorio, un metronomo per la natura, la fauna, la flora, le scelte agronomiche.