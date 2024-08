Il personaggio I libri raccontano la società Coinvolgere i ragazzi su ambiente e futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Con l’avvicinarsi del suono della campanella, si torna a parlare anche didi testo. Alessandra Paci, 58 anni, professoressa di francese alle superiori, oltre che insegnare è autrice di volumi per la scuola con varie case editrici nazionali. Come nasce l’idea di scrivere un libro di testo? "Un rappresentante mi chiese come mi trovavo con certi testi. Io segnalai alcune criticità. Due settimane dopo mi propose di scrivere un libro di testo per l’indirizzo tecnico. E da allora ho fatto consulenze e altre collaborazioni per medie e superiori" Professoressa, perché ha accettato? "E stata una sfida professionale. Ti metti in gioco. Parti dalle esperienze- esigenze della classe e cerchi di costruire un percorso che sia motivante e inclusivo".